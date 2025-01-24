Чехія запропонувала план інтеграції України та Молдови в ринок ЄС, - ЗМІ

Чеська Республіка підготувала план інтеграції України та Молдови до внутрішнього ринку ЄС, який буде представлено 28 січня на Раді ЄС міністром у справах Європи Мартіном Дворжаком.

Наразі у неофіційному документі викладено конкретні пропозиції про те, що потрібно зробити, щоб Україна та Молдова могли поступово інтегруватися у внутрішній європейський ринок. Він зосереджений на конкретних пропозиціях в:

енергетиці,

сільському господарстві,

телекомунікаціях.

Чехія вже заручилася підтримкою восьми країн. Це Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Румунія, Словенія та Швеція.

Редакція Euractiv.cz мала можливість переглянути документ. За їх даними, там йдеться про те, що поступова економічна інтеграція України та Молдови сприятиме зміцненню їхніх економік, реформам і боротьбі з впливом Росії.

Крім того, запропоновані заходи можуть включати доступ до роумінгу ЄС, навчання для підприємців, співпрацю в галузі кібербезпеки та довгострокові рішення для аграрного сектору.