Молдова планує задіяти Механізм цивільного захисту ЄС: що це означає

Молдова знайшла варіант, як впоратися з енергетичною кризою. Країна планує задіяти Механізм цивільного захисту ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker .

Так, за даними видання, у рамках Механізму цивільного захисту ЄС, Молдова запросить у міжнародних партнерів газотурбінну електростанцію потужністю 125 МВт для Termoelectrica.

Також буде запрошено і 100 генераторів для соціальних, медичних та освітніх установ. Таке рішення ухвалила Національна комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови.

Що являє собою Механізм цивільного захисту ЄС

Виходячи з відкритих джерел, у жовтні 2001 року Єврокомісія створила Механізм цивільного захисту ЄС. Він спрямований на зміцнення співпраці між країнами ЄС і 10 державами-учасницями з питань цивільного захисту для поліпшення запобігання, готовності та реагування на катастрофи.

Коли трапляється надзвичайна ситуація, будь-яка країна може звернутися по допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС. Комісія відіграє ключову роль у координації реагування на катастрофи в усьому світі, сприяючи принаймні 75% транспортних та/або операційних витрат.

Україна приєдналася до програми в листопаді 2023 року.