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Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї, - Зеленський

Україна, Середа 08 січня 2025 21:03
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Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї. Зокрема, мова йде про надання вугілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні я провів кілька міжнародних розмов. Молдова - Мая Санду. Звичайно, що найголовніше - це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу", - сказав він.

На думку президента, вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, - це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові.

"Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз", - констатував Зеленський.

Мова йшла не тільки про енергокризу в Придністров'ї

Своєю чергою, в адміністрації Маї Санду додали, що іншою темою обговорення була регіональна безпека та останні події на українському фронті.

"Президент Майя Санду підтвердила свою підтримку Україні, яка захищає свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність, а також мир в Молдові", - йдеться у заяві на сайті президента Молдови.

Енергокриза в Придністров'ї

В окупованому РФ регіоні Молдови за останні тижні склалася несприятлива гуманітарна ситуація. В Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду.

В цьому регіоні, де російська компанія "Газпром", всупереч своїм контрактним зобов'язанням, не постачає природний газ, що спричинило гостру кризу, тисячі людей залишилися без тепла, світла, а в деяких випадках і без доступу до питної води.

Раніше у Санду заявляли, що Росія намагається шантажувати Молдову через "Газпром". Зокрема, за останніми данними, вугілля для електростанції в Придністров'ї вистачить тільки на січень.

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Володимир Зеленський Газпром Молдова Мая Санду
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