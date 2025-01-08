Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї, - Зеленський

Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї. Зокрема, мова йде про надання вугілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні я провів кілька міжнародних розмов. Молдова - Мая Санду. Звичайно, що найголовніше - це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу", - сказав він.

На думку президента, вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, - це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові.

"Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз", - констатував Зеленський.

Мова йшла не тільки про енергокризу в Придністров'ї

Своєю чергою, в адміністрації Маї Санду додали, що іншою темою обговорення була регіональна безпека та останні події на українському фронті.

"Президент Майя Санду підтвердила свою підтримку Україні, яка захищає свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність, а також мир в Молдові", - йдеться у заяві на сайті президента Молдови.