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Чехия предложила план интеграции Украины и Молдовы в рынок ЕС, - СМИ

Фото: Чехия предложила план интеграции Украины в рынок ЕС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чехия предложила план интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС. Документ предусматривает экономическое сотрудничество сразу в нескольких сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Чешская Республика подготовила план интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС, который будет представлен 28 января на Совете ЕС министром по делам Европы Мартином Дворжаком.

Сейчас в неофициальном документе изложены конкретные предложения о том, что нужно сделать, чтобы Украина и Молдова могли постепенно интегрироваться во внутренний европейский рынок. Он сосредоточен на конкретных предложениях в:

  • энергетике,
  • сельском хозяйстве,
  • телекоммуникациях.

Чехия уже заручилась поддержкой восьми стран. Это Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Румыния, Словения, Швеция и Финляндия.

Редакция Euractiv.cz имела возможность просмотреть документ. По их данным, там говорится о том, что постепенная экономическая интеграция Украины и Молдовы будет способствовать укреплению их экономик, реформам и борьбе с влиянием России.

Кроме того, предложенные меры могут включать доступ к роумингу ЕС, обучение для предпринимателей, сотрудничество в области кибербезопасности и долгосрочные решения для аграрного сектора.

Напомним, что на днях Молдова нашла вариант, как справиться с энергетическим кризисом. Страна планирует привлечь Механизм гражданской защиты ЕС.

РБК-Украина писало, что 1 января российский "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову. Молдова получала российский газ по контракту с "Газпромом", который действует до ноября 2026 года.

После прекращения поставок российского газа, Кишинев стал закупать электроэнергию на европейских биржах, поэтому здесь выросли тарифы на электроэнергию, отопление и газ.

Отметим, как ранее говорил президент Владимир Зеленский, Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье. В частности, речь идет о предоставлении угля.

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