Чехия предложила план интеграции Украины и Молдовы в рынок ЕС, - СМИ

Чешская Республика подготовила план интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС, который будет представлен 28 января на Совете ЕС министром по делам Европы Мартином Дворжаком.

Сейчас в неофициальном документе изложены конкретные предложения о том, что нужно сделать, чтобы Украина и Молдова могли постепенно интегрироваться во внутренний европейский рынок. Он сосредоточен на конкретных предложениях в:

энергетике,

сельском хозяйстве,

телекоммуникациях.

Чехия уже заручилась поддержкой восьми стран. Это Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Румыния, Словения, Швеция и Финляндия.

Редакция Euractiv.cz имела возможность просмотреть документ. По их данным, там говорится о том, что постепенная экономическая интеграция Украины и Молдовы будет способствовать укреплению их экономик, реформам и борьбе с влиянием России.

Кроме того, предложенные меры могут включать доступ к роумингу ЕС, обучение для предпринимателей, сотрудничество в области кибербезопасности и долгосрочные решения для аграрного сектора.