Чехия предложила план интеграции Украины и Молдовы в рынок ЕС, - СМИ

Чехия предложила план интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС. Документ предусматривает экономическое сотрудничество сразу в нескольких сферах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Чешская Республика подготовила план интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС, который будет представлен 28 января на Совете ЕС министром по делам Европы Мартином Дворжаком.
Сейчас в неофициальном документе изложены конкретные предложения о том, что нужно сделать, чтобы Украина и Молдова могли постепенно интегрироваться во внутренний европейский рынок. Он сосредоточен на конкретных предложениях в:
Чехия уже заручилась поддержкой восьми стран. Это Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Румыния, Словения, Швеция и Финляндия.
Редакция Euractiv.cz имела возможность просмотреть документ. По их данным, там говорится о том, что постепенная экономическая интеграция Украины и Молдовы будет способствовать укреплению их экономик, реформам и борьбе с влиянием России.
Кроме того, предложенные меры могут включать доступ к роумингу ЕС, обучение для предпринимателей, сотрудничество в области кибербезопасности и долгосрочные решения для аграрного сектора.
Напомним, что на днях Молдова нашла вариант, как справиться с энергетическим кризисом. Страна планирует привлечь Механизм гражданской защиты ЕС.
РБК-Украина писало, что 1 января российский "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову. Молдова получала российский газ по контракту с "Газпромом", который действует до ноября 2026 года.
После прекращения поставок российского газа, Кишинев стал закупать электроэнергию на европейских биржах, поэтому здесь выросли тарифы на электроэнергию, отопление и газ.
Отметим, как ранее говорил президент Владимир Зеленский, Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье. В частности, речь идет о предоставлении угля.
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