Чехія закликає зняти обмеження з України на удари по військових цілях Росії, - Ліпавський

Ліпавський зазначив, що обговорення цього питання в Брюсселі є частиною "нескінченного серіалу" допомоги Україні.

За його прогнозами, в разі досягнення консенсусу під час дискусій з цього питання, воно може стати реальністю вже через півроку.

Він також зауважив, що Чехія не обмежує використання Україною зброї, яку вона їй передала. Однак Ліпавський додав, що Чехія переважно передає боєприпаси та інше обладнання, діючи в рамках власних ініціатив.

Голова МЗС Чехії вкотре також підкреслив, що Україна має повне право захищатися від російської агресії. У це поняття входять і дії на території країни, яка здійснила напад першою, згідно з міжнародним правом.

Він пояснив, що такі дії необхідні, адже Росія продовжує обстрілювати Україну. Саме тому Київ має право діяти наперед заради збереження безпеки українських громадян.

"Літаки з бомбами та ракетами, які руйнують українські міста, летять з аеродромів на території РФ. Отже, логічним є спробувати запобігти таким ударам ще раніше, ніж ці ракети та бомби будуть у повітрі", - зауважив Ліпавський.

Голова МЗС Чехії наголосив на необхідності продовження дискусій стосовно зняття обмежень з України на удари по військовим об'єктам на території РФ із використанням західної зброї. За його словами, Чехія буде наполягати на цьому і надалі.

Окремо Ліпавський прокоментував ініціативу Чехії щодо обмеження можливостей пересування російських дипломатів у Шенгенському просторі. Нагадаємо, що таке рішення вже підтримали Румунія, Польща, Нідерланди, Данія та країни Балтії.

Голова МЗС Чехії пояснив, що у такій ініціативі головна мета - це зміцнення шпигунській діяльності РФ на території європейських держав. Ліпавський додав, що Чехія знає про те, як російська дипломатична мережа допомагає здійснювати Кремлю шпіонаж в ЄС. Вона також підтримує різноманітні гібридні дії з боку РФ, які загрожують безпеці європейських країн.

"Російських дипломатів у ЄС є кілька тисяч, і вони можуть вільно пересуватися. Ми могли б асиметрично відповісти, це було б корисно для безпеки Європи", - заявив Ліпавський.

Чехія та її підтримка України

З 2022 року Чехія активно підтримує Україну в її боротьбі проти повномасштабної російської агресії. Вона надавала українцям воєнну допомогу: зброю, боєприпаси та різну військову техніку. На закупівлю для України всього необхідного, Чехія планує витратити кошти від російських заморожених активів.

Чехія також прийняла тисячі українських біженців, забезпечуючи їх житлом, медичною допомогою та соціальною підтримкою.

Крім того, Прага виступала на міжнародних форумах за посилення санкцій проти Росії та підтримувала українські дипломатичні ініціативи. Чехія активно працює над обмеженням російської шпигунської діяльності в Європі та закликає до більш рішучих дій на підтримку України заради її перемоги над російським агресором.