Запланована на наступний місяць зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті може бути скасована. Причиною є зростаюче невдоволення політичною позицією Угорщини щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Головуючий на цьому зібранні, міністр державних витрат Ірландії Пашал Донохоу, до кінця наступного тижня вирішить, чи продовжуватиметься підготовка до зустрічі, повідомили виданню анонімні представники ЄС.

Зустріч, запланована на 13 вересня, поки що не скасована, заявив речник Єврогрупи. Проте один із чиновників зазначив, що між столицями країн ЄС відбуваються інтенсивні переговори щодо можливого бойкоту з боку міністрів, незалежно від рішення Донохоу.

Видання нагадало, що подібні засідання міністрів фінансів зазвичай проводяться щомісяця, але двічі на рік - у країні, що головує в ЄС.

Підготовча зустріч високопосадовців запланована на 5-6 вересня, проте на сайті Ради ЄС поки що немає інформації щодо засідання Єврогрупи. Деякі міністри, включаючи міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера та його колег з Естонії, Фінляндії та Литви, вже заявили, що не братимуть участі у зустрічі, навіть якщо вона відбудеться.

Що передувало

У липні Угорщина взяла на себе головування в ЄС, після чого прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна, відвідав Київ, Москву, Пекін і Вашингтон, оголосивши ці візити "мирними місіями". Примітно те, що Орбан без дозволу заявив, що представляє ЄС, що викликало занепокоєння серед інших членів Союзу.