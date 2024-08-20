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Чехія придбає боєприпаси для України за доходи від заморожених російських активів

Прага, Вівторок 20 серпня 2024 13:08
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Чехія придбає боєприпаси для України за доходи від заморожених російських активів Фото: Чехія поставить Україні боєприпаси за рахунок російських активів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чеська Республіка спрямує частину відсотків, отриманих від заморожених у Євросоюзі російських активів, на закупівлю більшої кількості великокаліберних боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Чехії.

У червні уряди країн ЄС погодилися використати 1,4 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів, на закупівлю зброї та оплату інших видів підтримки України.

Міністерство оборони Чехії заявило, що частина цих грошей буде використана на програму закупівлі артилерійських боєприпасів для України, що здійснюється ним, для України по всьому світу, що фінансується західними партнерами.

"Саме на основі успіху цієї ініціативи Європейський Союз кілька тижнів тому звернувся до нас із пропозицією використати доходи від заморожених російських активів для закупівлі боєприпасів для України", - сказала міністр оборони Яна Чорнохова.

Постачання боєприпасів за рахунок активів РФ відбудуться в найближчі місяці. Процедура буде аналогічна ініціативі з боєприпасів. Згідно з вимогами донора грошей - у цьому випадку Євросоюзу - Міноборони Чехії виступатиме посередником у закупівлі боєприпасів.

"Завдяки використанню доходів від заморожених російських активів, виділених Євросоюзом, ми зможемо поставити Україні кілька сотень тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів", - додала Чорнохова.

Західні країни заблокували суверенні російські активи на суму близько 300 млрд доларів після того, як у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Країни ЄС беруть відсотки, отримані від активів, у тому числі від облігацій та інших цінних паперів, куплених центробанком Росії, та вкладають їх у фонд ЄС для допомоги Україні у боротьбі з російським вторгненням.

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