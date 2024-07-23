ЄС переносить зустрічі високого рівня з Будапешта через позицію Орбана щодо України

Наступні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн Європейського Союзу, які заплановані на серпень, будуть перенесені з Будапешта до Брюсселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, опубліковану CNN .

"Я зрозумів, що ми повинні надіслати сигнал, навіть якщо це символічний сигнал, що бути проти зовнішньої політики Європейського Союзу та дискваліфікувати політику ЄС як "сторони війни" повинно мати певні наслідки", - сказав Боррель на пресконференції у Брюсселі.

За його словами, заяви та дії Орбана і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто проаналізовані. "Я можу сказати, що всі країни-члени, за єдиним винятком, дуже критично поставилися до такої поведінки", – сказав Боррель.

Неформальні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Ради ЄС повинні були відбутися в Будапешті з 28 по 30 серпня.