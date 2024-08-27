Підтримка України - головне завдання зовнішньої політики Чехії, - Павел

У зовнішній та безпековій політиці Чехії наразі немає важливішого завдання, ніж подальша підтримка України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny .

За його словами, чеська зовнішня політика повинна стояти на тому, "щоб у міжнародному середовищі не переставали діяти правила, і щоб право сильнішого не переважало".

"Зупинка і, перш за все, неуспіх російської агресії - це в наших життєвих інтересах", - наголосив Павел.

Він додав, що перемога Росії матиме наслідки для економічної та політичної стабільності.

Президент Чехії зазначив, що країні вдалось зберегти єдину, передбачувану і зрозумілу позицію з ключового питання підтримки України не тільки на рівні влади, а й з опозицією.

За словами Павела, Чехія довела, що серйозно ставиться до допомоги Україні. Зокрема, ініціатива забезпечення артилерійських боєприпасів у країнах поза ЄС допомагає українським захисникам подолати критичний період.