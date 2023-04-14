UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чехія витратила на допомогу українським біженцям майже 1,6 млрд доларів

Фото: Біженці (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія з 24 лютого 2022 року і до кінця березня поточного року витратила близько 1,59 млрд доларів на надання допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів Чехії.

Понад 1 млрд доларів на допомогу біженцям витратили із державного бюджету Чехії.

"При цьому близько 100 тисяч українців після приїзду почали працювати, а це означає, що значна частина коштів повертається в чеську економіку у вигляді податків і зборів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше Чехія витратила на соціальні виплати, проживання біженців та охорону здоров'я.

Нагадаємо, що поліція Чехії порушила кримінальну справу проти двох учасників мітингу, що відбувся в центрі Праги. Вони використовували прапори РФ та шеврони із символікою літери "Z".

Чеський президент Петр Павел заявив, що якщо відео зі стратою українського військового правдиве, то Росія має прирівнятись до ІДІЛ.

Чехія планує надати військову допомогу Україні на суму у майже 33 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяВійна в Україні