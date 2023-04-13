У Чехії двоє чоловіків носили прапори РФ та символи "Z". Поліція розпочала розслідування
Поліція Чехії порушила кримінальну справу проти двох учасників мітингу, що відбувся в центрі Праги. Вони використовували прапори РФ та шеврони із символікою літери "Z".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря поліції Чехії Віолети Сіржіштьєвої, яку приводить Seznam Zprávy.
На одязі чоловіків були нашивки з літерою "Z", а також російським прапором та георгіївською стрічкою.
"Щодо обох учасників демонстрації ми почали проводити розслідування за кримінальною статтею "Виправдання, підбурювання до здійснення та схвалення геноциду", - зазначили у поліції.
Особи підозрюваних поліція встановила вже після завершення мітингу, вивчивши записи з камер відеоспостереження.
Нагадаємо, що в Чехії засудили чоловіка, який носив літеру "Z" і логотип російської групи найманців "Вагнера" під час антиурядової демонстрації на Вацлавській площі.
Раніше повідомлялось, що на початку березня в Чехії під час антиурядової демонстрації проросійські протестувальники намагались зірвати український прапор з будівлі Національного музею. В результаті сутичок поліція затримала 18 осіб.
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