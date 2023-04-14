Чехия потратила на помощь украинским беженцам почти 1,6 млрд долларов

Чехия с 24 февраля 2022 года и до конца марта текущего года потратила около 1,59 млрд долларов на оказание помощи беженцам из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства финансов Чехии.
Более 1 млрд долларов на помощь беженцам потратили из государственного бюджета Чехии.
"При этом около 100 тысяч украинцев по приезде начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику в виде налогов и сборов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше Чехия потратила на социальные выплаты, проживание беженцев и здравоохранение.
Напомним, что полиция Чехии возбудила уголовное дело против двух митингующих, состоявшегося в центре Праги. Они использовали флаги РФ и шевроны с символикой буквы "Z".
Чешский президент Петр Павел заявил, что если видео с казнью украинского военного правдиво, то Россия должна приравняться к ИГИЛ.
Чехия планирует оказать военную помощь Украине на сумму почти в 33 млн долларов.
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