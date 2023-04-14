RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия потратила на помощь украинским беженцам почти 1,6 млрд долларов

Фото: Беженцы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия с 24 февраля 2022 года и до конца марта текущего года потратила около 1,59 млрд долларов на оказание помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства финансов Чехии.

Более 1 млрд долларов на помощь беженцам потратили из государственного бюджета Чехии.

"При этом около 100 тысяч украинцев по приезде начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику в виде налогов и сборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше Чехия потратила на социальные выплаты, проживание беженцев и здравоохранение.

Напомним, что полиция Чехии возбудила уголовное дело против двух митингующих, состоявшегося в центре Праги. Они использовали флаги РФ и шевроны с символикой буквы "Z".

Чешский президент Петр Павел заявил, что если видео с казнью украинского военного правдиво, то Россия должна приравняться к ИГИЛ.

Чехия планирует оказать военную помощь Украине на сумму почти в 33 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВойна в Украине