Чехия требует от России почти 30,5 млн долларов компенсации за взрывы в Врбетице

Смолек также заявил послу, что включение Чехии в список "недружественных" государств является нарушением международного права. В частности, Венской конвенции о дипломатических отношениях и Договора о дружеских отношениях и сотрудничестве. Прага требует отменить включение Чехии в этот список.

Министерство внутренних дел Чехии подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы во Врбетице. Всего для муниципалитетов и региона предусмотрено 350 миллионов крон, а для отдельных граждан - 300 миллионов.

Суммы для муниципалитетов распределяются в соответствии с расстоянием от периметра риска, а также в соответствии с бюджетным определением налогов.

Предполагается, что деньги направят для ремонта дорог, поврежденных вывозом боеприпасов, а также для развития некоммерческих организаций, ассоциаций и т. д.