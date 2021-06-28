Чехія вимагає від Росії майже 30,5 млн доларів компенсації за вибухи у Врбетиці

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек передав дипломатичну ноту послу Росії Олександру Змеєвському з вимогою повної компенсації шкоди, заподіяної вибухом у Врбетиці. Вони оцінюються у 650 мільйонів крон (приблизно 30,48 мільйона доларів США).
Про це повідомляє idnes.cz.
Смолек також заявив послу, що включення Чехії до списку "недружніх" держав є порушенням міжнародного права. Зокрема, Віденської конвенції про дипломатичні відносини та Договору про дружні відносини та співробітництво. Прага вимагає скасувати включення Чехії до цього списку.
Міністерство внутрішніх справ Чехії підготувало законопроект про розподіл компенсації за вибухи у Врбетиці. Всього для муніципалітетів та регіону передбачено 350 мільйонів крон, а для окремих громадян - 300 мільйонів.
Суми для муніципалітетів розподіляються відповідно до відстані від периметра ризику, а також відповідно до бюджетного визначення податків.
Передбачається, що гроші направлять для ремонту доріг, пошкоджених вивезенням боєприпасів, а також для розвитку некомерційних організацій, асоціацій тощо.
Раніше чеська розвідка встановила, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.
Напередодні, 27 червня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що до вибухів боєприпасів на складах у Врбетиці причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влада Чехії не розглядає.
За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетиці причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинить погано.
Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства після того, як розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у 2014 році.
Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.