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Чехія та Словаччина посварились через різне ставлення до Росії та України

Фото: Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Чехія скасувала чергове спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через конфлікт, який спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як пише видання, вищезгадані спільні засідання проводяться регулярно, у зв'язку з чим їх скасування є незвичним для обох країн, які мають надзвичайно тісні взаємовідносини. 

Чому виник конфлікт 

Конфлікт виник після того, як міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся на полях дипломатичного саміту в Антальї з російським колегою Сергієм Лавровим. Тоді ж Братислава зазнала жорсткої критики через ці переговори, а прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить суверенну зовнішню політику, взаємодіючи "з усіма чотирма кутами земної кулі".

Діаметральна протилежність в підтримці України 

Також Фіцо нещодавно знову заявив про симпатію до Росії та стверджував, що російського диктатора Володимира Путіна "необґрунтовано демонізували", а війна в Україні розпочалась у 2024 році через "буйства українських неонацистів". Зокрема він закликав до мирного врегулювання. 

Чехія, зі свого боку, вважає, що мирне врегулювання в Україні означатиме повне виведення російських терористів з території нашої країни. У тому ж числі Прага виступає ініціатором ініціативи щодо термінової закупівлі 800 тисяч снарядів для наших воїнів.

"Тим часом компанія "Чехословацька група" (CSG), провідний європейський виробник боєприпасів, оголосила про плани створення спільних підприємств в Україні. Власник компанії мільярдер Міхал Стрнад повідомив про це журналістам у Празі, додавши, що акцент робитиметься на виробництві артилерійських боєприпасів для зміцнення обороноздатності України", - додає видання. 

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини

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