Чехия и Словакия поссорились из-за разного отношения к России и Украине

Как пишет издание, вышеупомянутые совместные заседания проводятся регулярно, в связи с чем их отмена является необычной для обеих стран, которые имеют чрезвычайно тесные взаимоотношения.

Почему возник конфликт

Конфликт возник после того, как министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился на полях дипломатического саммита в Анталье с российским коллегой Сергеем Лавровым. Тогда же Братислава подверглась жесткой критике из-за этих переговоров, а премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия является суверенной страной, которая проводит суверенную внешнюю политику, взаимодействуя "со всеми четырьмя углами земного шара".

Диаметральная противоположность в поддержке Украины

Также Фицо недавно снова заявил о симпатии к России и утверждал, что российского диктатора Владимира Путина "необоснованно демонизировали", а война в Украине началась в 2024 году из-за "буйства украинских неонацистов". В частности он призвал к мирному урегулированию.

Чехия, со своей стороны, считает, что мирное урегулирование в Украине будет означать полный вывод российских террористов с территории нашей страны. В том же числе Прага выступает инициатором инициативы по срочной закупке 800 тысяч снарядов для наших воинов.

"Тем временем компания "Чехословацкая группа" (CSG), ведущий европейский производитель боеприпасов, объявила о планах создания совместных предприятий в Украине. Владелец компании миллиардер Михал Стрнад сообщил об этом журналистам в Праге, добавив, что акцент будет делаться на производстве артиллерийских боеприпасов для укрепления обороноспособности Украины", - добавляет издание.

Позиция Словакии в отношении Украины

Прошлой осенью в Словакии состоялись парламентские выборы, в результате которых к власти пришел Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркивала, что Украина не имеет проблем с новым правительством Словакии.