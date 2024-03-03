Президент Словаччини про зустріч глави МЗС з Лавровим: це не наблизило нас до миру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Словаччини Зузани Чапутової.

Коментуючи зустріч глав МЗС Словаччини Юрая Бланара та Росії Сергія Лаврова на дипломатичному форумі у турецькій Анталії, Чапутова заявила, що саме ця зустріч "не наблизила нас до миру".

"Словацько-російська зустріч міністрів закордонних справ не наблизила нас до справедливого миру в Україні, в яку РФ незаконно та невиправдано вдерлася. Найшвидший шлях до миру - через наказ Володимира Путіна (російського диктатора, - ред.) своїм військам вийти з України, а не давати йому надію на перемогу та прийняття", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ми писали, що вчора міністр закордонних справ Словаччини зустрівся з главою Лавровим та потис йому руку.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пояснив це "збалансованою політикою", але опозиція "не оцінила" такого підходу.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези і вирізнявся проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна РФ проти України є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Однак віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини під керівництвом Фіцо.

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