Чехія схвалила нову партію військової допомоги для України: подробиці

У середу, 5 жовтня, міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна схвалила передати чергову партію військової допомоги для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Novinky.
За словами міністра, в Україну буде відправлена важка техніка. Проте деталі вирішили не розголошувати з міркувань безпеки. Також Чернохова заявила, що Україна не хоче, щоб обладнання, що постачається, було оприлюднено.
"Це важка техніка, короткоствольна та довгоствольна зброя або боєприпаси", - заявила міністр.
Також Міноборони Чехії підкреслило, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро. Загальна допомога для України вже становить 4,2 мільярда євро.
"Нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 1920-1930-х роках", - додала Чернохова.
Нагадаємо, що раніше Міноборони Чехії обіцяло допомогти Україні покласти край війні з "путінськими нацистами".
Перед цим глава МЗС Чехії Ян Липавський закликав створити міжнародний трибунал розслідування військових злочинів росіян на тлі виявлення братських могил в Ізюмі.
Додамо, за даними чеських ЗМІ, Прага погодила передачу Україні розвідувальних безпілотників.
Також стало відомо, що Чехія завершила переговори з Німеччиною щодо танків Leopard. Прага отримає німецьку техніку замість радянських танків Т-72, які раніше передала Україні.
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