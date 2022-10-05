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Чехия одобрила новую партию военной помощи для Украины: подробности

Фото: Чехия одобрила новую партию военной помощи для Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 5 октября, Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна одобрила передать очередную партию военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky.

По словам министра, в Украину будет отправлена тяжелая техника. Однако детали решили не разглашать по соображениям безопасности. Также Чернохова заявила, что Украина не хочет, чтобы поставляемое оборудование было обнародовано.

"Это тяжелая техника, короткоствольное и длинноствольное оружие или боеприпасы", - заявила министр.

Также Минобороны Чехии подчеркнуло, что экспорт военной техники в Украину только в 2022 году превысил 1,9 миллиарда евро. Общая помощь для Украины составляет 4,2 миллиарда евро.

"Нынешняя ситуация может способствовать возвращению чешской оборонной промышленности на позиции, которые она занимала в 1920-1930-х годах", - добавила Чернохова.

Напомним, что ранее Минобороны Чехии обещало помочь Украине положить конец войне с "путинскими нацистами".

Перед этим глава МИД Чехии Ян Липовский призвал создать международный трибунал расследования военных преступлений россиян на фоне обнаружения братских могил в Изюме.

По данным чешских СМИ, Прага согласовала передачу Украине разведывательных беспилотников.

Также стало известно, что Чехия завершила переговоры с Германией по танкам Leopard. Прага получит немецкую технику вместо советских танков Т-72, ранее передавших Украине.

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