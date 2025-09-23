Чехія сенсаційно вийшла у чвертьфіналі ЧС-2025: вперше за 39 років

Чехія обійшла фаворитів і пройшла у плейоф

Чехія завершила груповий етап з ідентичним результатом перемог та очок, що й Туніс, але залишила поза плейоф потужну збірну Бразилії.

Туніс же вийшов у плейоф з першого місця групи А, маючи дві перемоги та шість очок.

Як проходив матч

У перших двох сетах збірна Чехії впевнено лідирувала, завершивши партії з рахунком 25:19 та 25:18.

Третій сет розпочався з перевагою Тунісу - африканська команда вела до +7, проте чехи змогли переломити хід гри та здобути перемогу 25:23.

Найрезультативнішим став діагональний Патрік Індра, який набрав 14 очок. Центральний блокувальник Антонін Клімес додав 7 очок, включно з трьома сейвами.

Історичний успіх для Чехії

Це перший вихід збірної Чехії у чвертьфінал чемпіонату світу з волейболу з 1986 року.

Тоді команда посіла восьме місце, поступившись Кубі у 1/4 фіналу та програвши Аргентині у матчі за сьоме місце.

Наступний суперник

У чвертьфіналі Чехія зустрінеться з переможцем матчу 1/8 фіналу між Іраном та Сербією. Гра відбудеться у четвер, 25 вересня, після того як останній матч 1/8 фіналу пройде у вівторок, 23 вересня, о 15:00 за Києвом.

Чвертьфінали ЧС-2025

Італія - Бельгія

Польща - Туреччина

Болгарія - США

Чехія/Туніс та Сербія/Іран визначиться 23 вересня

Де дивитися ЧС-2025

Прямі трансляції доступні на платформах "Суспільне Спорт", місцевих каналах "Суспільного" та YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".

Крім того, поєдинки ЧС-2025 транслюються на "Київстар ТБ".