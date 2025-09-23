RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Чехия сенсационно вышла в четвертьфинале ЧМ-2025: впервые за 39 лет

Сборная Чехии в четвертьфинале чемпионата мира-2025 по волейболу (фото: fivb.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Чехии оформила выход в четвертьфинал чемпионата мира-2025 по волейболу после убедительной победы над Тунисом (3:0). Это первый успех чехов на этом уровне за 39 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Чехия обошла фаворитов и прошла в плей-офф

Чехия завершила групповой этап с идентичным результатом побед и очков, что и Тунис, но оставила вне плейоф мощную сборную Бразилии.

Тунис же вышел в плей-офф с первого места группы А, имея две победы и шесть очков.

Как проходил матч

В первых двух сетах сборная Чехии уверенно лидировала, завершив партии со счетом 25:19 и 25:18.

Третий сет начался с преимуществом Туниса - африканская команда вела до +7, однако чехи смогли переломить ход игры и одержать победу 25:23.

Самым результативным стал диагональный Патрик Индра, который набрал 14 очков. Центральный блокировщик Антонин Климес добавил 7 очков, включая три сейва.

Исторический успех для Чехии

Это первый выход сборной Чехии в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу с 1986 года.

Тогда команда заняла восьмое место, уступив Кубе в 1/4 финала и проиграв Аргентине в матче за седьмое место.

Следующий соперник

В четвертьфинале Чехия встретится с победителем матча 1/8 финала между Ираном и Сербией. Игра состоится в четверг, 25 сентября, после того как последний матч 1/8 финала пройдет во вторник, 23 сентября, в 15:00 по Киеву.

Четвертьфиналы ЧМ-2025

  • Италия - Бельгия
  • Польша - Турция
  • Болгария - США
  • Чехия/Тунис и Сербия/Иран определится 23 сентября

Где смотреть ЧМ-2025

Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".

Ранее мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияЧемпионат мираВолейбол