Чехия сенсационно вышла в четвертьфинале ЧМ-2025: впервые за 39 лет

Чехия обошла фаворитов и прошла в плей-офф

Чехия завершила групповой этап с идентичным результатом побед и очков, что и Тунис, но оставила вне плейоф мощную сборную Бразилии.

Тунис же вышел в плей-офф с первого места группы А, имея две победы и шесть очков.

Как проходил матч

В первых двух сетах сборная Чехии уверенно лидировала, завершив партии со счетом 25:19 и 25:18.

Третий сет начался с преимуществом Туниса - африканская команда вела до +7, однако чехи смогли переломить ход игры и одержать победу 25:23.

Самым результативным стал диагональный Патрик Индра, который набрал 14 очков. Центральный блокировщик Антонин Климес добавил 7 очков, включая три сейва.

Исторический успех для Чехии

Это первый выход сборной Чехии в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу с 1986 года.

Тогда команда заняла восьмое место, уступив Кубе в 1/4 финала и проиграв Аргентине в матче за седьмое место.

Следующий соперник

В четвертьфинале Чехия встретится с победителем матча 1/8 финала между Ираном и Сербией. Игра состоится в четверг, 25 сентября, после того как последний матч 1/8 финала пройдет во вторник, 23 сентября, в 15:00 по Киеву.

Четвертьфиналы ЧМ-2025

Италия - Бельгия

Польша - Турция

Болгария - США

Чехия/Тунис и Сербия/Иран определится 23 сентября

Где смотреть ЧМ-2025

Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".