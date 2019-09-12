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Чехия ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Новости » В мире    12.09.2019 - 17:57
Чехия ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Иллюстративное фото (flickr.com/superciliousness)

Чехия стала 22 страной НАТО ратифицировавшей документ о вступлении Северной Македонии

Парламент Чешской Республики ратифицировал протокол о вступлении Республики Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешский телеканал "24".

Соответствующее решение парламент Чехии принял во время заседания 12 сентября. Также на заседании присутствовал президент Северной Македонии Зоран Заев.

Таким образом, Чехия стала 22 страной НАТО, которая ратифицировала документ о вступлении в альянс Северной Македонии. После ратификации Протокола в парламентах всех 29 государств-членов Североатлантического союза Северная Македония официально станет полноправным членом.

Напомним, 6 февраля 2019 года НАТО и Северная Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс. Протокол о вступлении подписали послы всех 29 стран-участниц альянса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Албания и Северная Македония готовятся к вступлению в состав Европейского союза. По мнению представителя албанского правительства, начало интеграции должно начаться уже в октябре.

Также сообщалось, что 21 августа Кабинет министров Украины одобрил безвиз с Северной Македонией. В Кабмине ожидают, что заключение соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений с Северной Македонией, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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