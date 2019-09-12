ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чехія ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

Новини » В світі    12.09.2019 - 17:57
Чехія ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії в НАТО
Ілюстративне фото (flickr.com/superciliousness)

Чехія стала 22 країною НАТО ратифікувала документ про вступ Північної Македонії

Парламент Чеської Республіки ратифікував протокол про вступ Республіки Північної Македонії в Північноатлантичний альянс (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеський телеканал "24".

Відповідне рішення парламент Чехії ухвалив під час засідання 12 вересня. Також на засіданні був присутній президент Північної Македонії Зоран Заев.

Таким чином, Чехія стала 22 країною НАТО, яка ратифікувала документ про вступ в альянс Північної Македонії. Після ратифікації Протоколу у парламентах всіх 29 держав-членів Альянсу Північна Македонія офіційно стане повноправним членом.

Нагадаємо, 6 лютого 2019 року НАТО і Північна Македонія підписали протокол про вступ республіки до альянсу. Протокол про вступ підписали посли всіх 29 країн-учасниць альянсу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Албанія і Північна Македонія готуються до вступу до складу Європейського союзу. На думку представника албанського уряду, початок інтеграції повинно початися вже в жовтні.

Також повідомлялося, що 21 серпня Кабінет міністрів України схвалив безвиз з Північної Македонією. У Кабміні очікують, що укладення угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин з Північною Македонією, інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

МЗС викликало посла Чехії для роз'яснень Євросоюз створить орган для розробки космічної зброї
Новини України ЧехияМакедонияНАТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся