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Кабмин одобрил безвиз с Северной Македонией

Новости » Политика    21.08.2019 - 16:22
Кабмин одобрил безвиз с Северной Македонией
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соглашение было подписано в начале июля

Кабинет министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией. Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, соглашение было подписано в начале июля.

"Утвердить Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан, совершенное 12 июля 2019 в г. Скопье", - говорится в тексте документа.

В Кабмине ожидают, что заключение соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений с Северной Македонией, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Напомним, посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе. Задорожнюк подчеркнула, что больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство одобрило соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.

Кроме того, Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины. Так, срок пребывания без виз граждан Украины и Аргентины на территориях обоих стран увеличен до 90 дней в течение 180 дней.

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