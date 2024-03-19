Чехія просить ЄС заборонити імпорт російського та білоруського зерна

Чехія запропонує заборонити імпорт російського та білоруського зерна в ЄС на Європейській раді цього тижня.

Про це заявив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Російським або білоруським товарам немає місця в Європі. Я не бачу причин, через які російське зерно має бути в Європі. Я переконаний, що ніхто не повинен підтримувати агресора, купуючи в нього зерно. Саме за це я виступатиму в ЄС. Ми наполягатимемо на тому, щоб зернові та олійні культури були занесені до санкційного списку і не постачалися в Європу", - заявив він.

За його словами, ризик значного зростання цін на продовольство після можливої заборони на імпорт російського зерна відсутній.

"У Чеської Республіки є надлишки для експорту. У всьому світі було зібрано надлишковий урожай", - підкреслив міністр.

Країни ЄС - за заборону імпорту російського зерна

Наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.

Сейм Польщі 8 березня підтримав постанову про санкції проти агропродукції з території Росії та Білорусі та просить Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.

Представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію із Росії та Білорусі.

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