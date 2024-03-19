Чехия просит ЕС запретить импорт российского и белорусского зерна

Чехия предложит запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС на Европейском совете на этой неделе.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Российским или белорусским товарам нет места в Европе. Я не вижу причин, по которым российское зерно должно быть в Европе. Я убежден, что никто не должен поддерживать агрессора, покупая у него зерно. Именно за это я буду выступать в ЕС. Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масличные культуры были включены в санкционный список и не поставлялись в Европу", - заявил он.

По его словам, риск значительного роста цен на продовольствие после возможного запрета на импорт российского зерна отсутствует.

"У Чешской Республики есть излишки для экспорта. Во всем мире был собран избыточный урожай", - подчеркнул министр.

Страны ЕС - за запрет импорта российского зерна

В конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.

Сейм Польши 8 марта поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси и просит Еврокомиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Беларуси.

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