Чехія пропонує пом'якшити правила для українців та білорусів для навчання в країні

Українцям, які хочуть навчатися в Чехії, мають намір дозволити подавати заяви на отримання посвідки на проживання в країні з цією метою, навіть якщо вони набули статусу тимчасового захисту в іншій країні ЄС.

За даними МЗС, багато українців було прийнято до чеських університетів на поточний семестр навчального року. При цьому чимала частина з них набула статусу тимчасового захисту в іншій державі ЄС. Так, згідно з чинним законодавством, їхня заява на отримання посвідки на проживання в Чехії не була б задоволена.

"Таким чином, ці особи практично позбавляються можливості тривалий час навчатися в Чеській Республіці", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Нова постанова МЗС також передбачає пом'якшення умов для білорусів, які подають заяву на отримання посвідки на проживання для навчання в університеті на основі стипендій, які їм надає Чеська Республіка, ЄС або міжнародні організації. Вони також можуть бути зараховані до категорії осіб, на які не поширюється заборона на видачу віз.