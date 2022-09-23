Чехія пропонує пом'якшити правила для українців та білорусів для навчання в країні

Українцям, які хочуть навчатися в Чехії, мають намір дозволити подавати заяви на отримання посвідки на проживання в країні з цією метою, навіть якщо вони набули статусу тимчасового захисту в іншій країні ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Czech Radio.
За даними МЗС, багато українців було прийнято до чеських університетів на поточний семестр навчального року. При цьому чимала частина з них набула статусу тимчасового захисту в іншій державі ЄС. Так, згідно з чинним законодавством, їхня заява на отримання посвідки на проживання в Чехії не була б задоволена.
"Таким чином, ці особи практично позбавляються можливості тривалий час навчатися в Чеській Республіці", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.
Нова постанова МЗС також передбачає пом'якшення умов для білорусів, які подають заяву на отримання посвідки на проживання для навчання в університеті на основі стипендій, які їм надає Чеська Республіка, ЄС або міжнародні організації. Вони також можуть бути зараховані до категорії осіб, на які не поширюється заборона на видачу віз.
Як повідомлялося раніше, у школах країн Євросоюзу можуть запровадити спеціальне навчання для дітей з України. Викладатимуть для них українські вчителі.
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