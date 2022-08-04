В школах ЕС для беженцев могут преподавать украинские учителя: что известно

В школах стран Евросоюза могут ввести специальное обучение для детей из Украины. Преподавать для них будут украинские учителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину в эфире телемарафона.

По ее словам, Украина и ЕС работают над проектом, в рамках которого украинские дети в Европе смогут получить украинское образование.

"Мы договорились, что проект "Международная украинская школа", который будет поддерживаться за границей, и мы будем пытаться в школах в странах Европейского союза обеспечивать присутствие украинских учителей и украинского преподавания. Мы этому уделим особое внимание", - сказала министр.

