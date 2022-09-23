Чехия предлагает смягчить правила для украинцев и белорусов для обучения в стране

Украинцам, которые хотят учиться в Чехии, намерены разрешить подавать заявления на получение вида на жительство в стране с данной целью, даже если они получили статус временной защиты в другой стране ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio .

По данным МИДа, многие украинцы были приняты в чешские университеты на текущий семестр учебного года. При этом немалая часть из них получила статус временной защиты в другом государстве ЕС. Так, согласно действующему законодательству, их заявление на получение вида на жительство в Чехии не было бы удовлетворено.

"Таким образом, данные лица практически лишаются возможности длительное время учиться в Чешской Республике", - заявили в внешнеполитическом ведомстве.

Новое постановление МИДа также предусмтаривает смягчение условий для белорусов, которые подают заявление на получение вида на жительство для обучения в университете на основе стипендий, предоставляемых им Чешской Республикой, ЕС или международными организациями. Они также могут быть причислены к категории лиц, на которую не распространяется запрет на выдачу виз.