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Чехия предлагает смягчить правила для украинцев и белорусов для обучения в стране

Фото: Чехия предлагает смягчить правила для украинцев и белорусов для обучения в стране (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцам, которые хотят учиться в Чехии, намерены разрешить подавать заявления на получение вида на жительство в стране с данной целью, даже если они получили статус временной защиты в другой стране ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.

По данным МИДа, многие украинцы были приняты в чешские университеты на текущий семестр учебного года. При этом немалая часть из них получила статус временной защиты в другом государстве ЕС. Так, согласно действующему законодательству, их заявление на получение вида на жительство в Чехии не было бы удовлетворено.

"Таким образом, данные лица практически лишаются возможности длительное время учиться в Чешской Республике", - заявили в внешнеполитическом ведомстве.

Новое постановление МИДа также предусмтаривает смягчение условий для белорусов, которые подают заявление на получение вида на жительство для обучения в университете на основе стипендий, предоставляемых им Чешской Республикой, ЕС или международными организациями. Они также могут быть причислены к категории лиц, на которую не распространяется запрет на выдачу виз.

Как сообщалось ранее, в школах стран Евросоюза могут ввести специальное обучение для детей из Украины. Преподавать для них будут украинские учителя.

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Чехия