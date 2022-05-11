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Чехия признала геноцидом преступления РФ против украинского народа

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Прага, Среда 11 мая 2022 18:44
Чехия признала геноцидом преступления РФ против украинского народа Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В среду, 11 мая, Чехия на законодательном уровне признала действия армии РФ геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

"Этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, являются проявлениями геноцида против украинского народа", - сказано в постановлении Сената Чехии, отметил Перебийнис.

Также украинский дипломат добавил, что в принятом постановлении содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Ранее мы сообщали, что Литовский сейм на заседании 10 мая принял резолюцию, в которой Россия признается террористическим государством. Документ был одобрен единогласно.

Также мы писали, что канадские законодатели на голосовании единогласным решением признали российские атаки в Украине геноцидом.

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