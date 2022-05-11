Чехія визнала геноцидом злочини РФ проти українського народу
У середу, 11 травня, Чехія на законодавчому рівні визнала дії армії РФ геноцидом українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на надзвичайного та повноважного посла України в Чехії Євгена Перебийніса.
"Етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояви неповаги до загиблих, катування, фізичне та психічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє систематично і масштабно, є проявами геноциду проти українського народу", - сказано в постанові Сенату Чехії, зазначив Перебийніс.
Також український дипломат додав, що у прийнятій постанові міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.
Раніше ми повідомляли, що Литовський сейм на засіданні 10 травня ухвалив резолюцію, в якій Росія визнається терористичною державою. Документ був схвалений одноголосно.
Також ми писали, що канадські законодавці під час голосування одностайним рішенням визнали російські атаки в Україні геноцидом.
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