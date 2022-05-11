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Чехія визнала геноцидом злочини РФ проти українського народу

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Прага, Середа 11 травня 2022 18:44
Чехія визнала геноцидом злочини РФ проти українського народу Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У середу, 11 травня, Чехія на законодавчому рівні визнала дії армії РФ геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на надзвичайного та повноважного посла України в Чехії Євгена Перебийніса.

"Етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояви неповаги до загиблих, катування, фізичне та психічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє систематично і масштабно, є проявами геноциду проти українського народу", - сказано в постанові Сенату Чехії, зазначив Перебийніс.

Також український дипломат додав, що у прийнятій постанові міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Раніше ми повідомляли, що Литовський сейм на засіданні 10 травня ухвалив резолюцію, в якій Росія визнається терористичною державою. Документ був схвалений одноголосно.

Також ми писали, що канадські законодавці під час голосування одностайним рішенням визнали російські атаки в Україні геноцидом.

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Чехія Війська РФ Війна Росії проти України
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