Чехія визнала геноцидом злочини РФ проти українського народу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на надзвичайного та повноважного посла України в Чехії Євгена Перебийніса .

"Етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояви неповаги до загиблих, катування, фізичне та психічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє систематично і масштабно, є проявами геноциду проти українського народу", - сказано в постанові Сенату Чехії, зазначив Перебийніс.

Також український дипломат додав, що у прийнятій постанові міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.