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В партии Меркель требуют "мощного ответа" ЕС и НАТО на действия России в Азовском море

Новости » Политика    05.12.2018 - 17:13
В партии Меркель требуют "мощного ответа" ЕС и НАТО на действия России в Азовском море
Фото: Йоахим Пфайффер (flickr.com/insm)

В партии считают, что НАТО должно отправить в район пролива свои корабли

Пресс-секретарь по экономическим вопросам фракции Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Йоахим Пфайффер выступил за общий ответ Евросоюза и Североатлантического альянса на российскую провокацию в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Пфайффер заявил, что НАТО должно отправить в район пролива свои корабли.

"Таким образом корабли НАТО должны обеспечить международный доступ к Азовскому морю", - сказал он.

Отметим, глава МИД Германии Гайко Маас призвал Россию освободить незаконно задержанных украинских моряков в Керченском проливе.

РБК-Украина писало, что перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе.

Напомним, ранее генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер предлагал сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2".

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Новости Украины Ангела МеркельКерченский мостагрессия РФЕвросоюзНАТО
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