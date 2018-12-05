Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря, - Петршичек

Фото: зустріч Павла Клімкіна і Томаша Петршичека (twitter.com/TPetricek)

Також Чехія не визнає анексію Криму Росією

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкіним заявив, що Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Петршичека.

"Під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкіним я запевнив його в нашій повній підтримці. Чехія не визнає анексію Криму Росією, ми відкидаємо мілітаризацію півострова і Азовського моря. Ми разом з Україною в складні часи", - написав він.

Зазначимо, Петршичек приїде з візитом до України у лютому 2019 року. В українському МЗС розраховують, що Петршичек зможе сам переконатися в причетності Російської Федерації до подій на Донбасі.