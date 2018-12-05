Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря, - Петршичек
Фото: зустріч Павла Клімкіна і Томаша Петршичека (twitter.com/TPetricek)
Також Чехія не визнає анексію Криму Росією
Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкіним заявив, що Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Петршичека.
"Під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкіним я запевнив його в нашій повній підтримці. Чехія не визнає анексію Криму Росією, ми відкидаємо мілітаризацію півострова і Азовського моря. Ми разом з Україною в складні часи", - написав він.
Зазначимо, Петршичек приїде з візитом до України у лютому 2019 року. В українському МЗС розраховують, що Петршичек зможе сам переконатися в причетності Російської Федерації до подій на Донбасі.
Раніше МЗС Чехії засудив агресію Росією проти військово-морських сил України і закликали забезпечити вільний доступ до Азовського моря, повагу до територіальної цілісності і суверенітету України. Також Чехія закликає РФ звільнити українських моряків.
Додамо, що прес-секретар з економічних питань фракції Християнсько-демократичного (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Йоахім Пфайффер виступив за загальний відповідь Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу на російську провокацію в Азовському морі.