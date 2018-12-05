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Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря, - Петршичек

Новини » Політика    05.12.2018 - 20:54
Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря, - Петршичек
Фото: зустріч Павла Клімкіна і Томаша Петршичека (twitter.com/TPetricek)

Також Чехія не визнає анексію Криму Росією

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкіним заявив, що Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Петршичека.

"Під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкіним я запевнив його в нашій повній підтримці. Чехія не визнає анексію Криму Росією, ми відкидаємо мілітаризацію півострова і Азовського моря. Ми разом з Україною в складні часи", - написав він.

Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря, - ПетршичекЗазначимо, Петршичек приїде з візитом до України у лютому 2019 року. В українському МЗС розраховують, що Петршичек зможе сам переконатися в причетності Російської Федерації до подій на Донбасі.

Раніше МЗС Чехії засудив агресію Росією проти військово-морських сил України і закликали забезпечити вільний доступ до Азовського моря, повагу до територіальної цілісності і суверенітету України. Також Чехія закликає РФ звільнити українських моряків.

Додамо, що прес-секретар з економічних питань фракції Християнсько-демократичного (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Йоахім Пфайффер виступив за загальний відповідь Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу на російську провокацію в Азовському морі.

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