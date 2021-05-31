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Чехия подготовила запрос к России по компенсации за взрывы во Врбетице

Автор: Артур Родивилов

Власти Чехии подготовили запрос к России, где потребуют компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В диверсии подозреваются сотрудники российской разведки.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, передает Idnes.

Кулганек уточнил, что Прага ждет необходимой информации от ведущих расследование органов, после чего обратится к Москве. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

"Мы работаем над этим (получением компенсации) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект", - сказал министр.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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