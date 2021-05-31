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Чехія підготувала запит до Росії щодо компенсації за вибухи у Врбетиці

Автор: Артур Родивилов

Влада Чехії підготувала запит до Росії, де вимагатиме компенсації за шкоду від вибухів боєприпасів у селі Врбетице у 2014 році. У диверсії підозрюються співробітники російської розвідки.

Про це заявив Міністр закордонних справ країни Якуб Кулганек, передає Idnes.

Кулганек уточнив, що Прага чекає необхідної інформації від провідних розслідування органів, після чого звернеться до Москви. Очікується, що це відбудеться найближчим часом.

"Ми працюємо над цим (отриманням компенсації) спільно з юристами Міністерства фінансів. У нас вже готовий певний проект", - сказав міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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