Чехія підготувала запит до Росії щодо компенсації за вибухи у Врбетиці

Влада Чехії підготувала запит до Росії, де вимагатиме компенсації за шкоду від вибухів боєприпасів у селі Врбетице у 2014 році. У диверсії підозрюються співробітники російської розвідки.

Про це заявив Міністр закордонних справ країни Якуб Кулганек, передає Idnes .

Кулганек уточнив, що Прага чекає необхідної інформації від провідних розслідування органів, після чого звернеться до Москви. Очікується, що це відбудеться найближчим часом.

"Ми працюємо над цим (отриманням компенсації) спільно з юристами Міністерства фінансів. У нас вже готовий певний проект", - сказав міністр.