Чехія підготує вісім українських пілотів F-16 до кінця 2026 року

Згідно з рішенням чеського уряду, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки вісьмом українським пілотам до кінця 2026 року.

"Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на тренажерах і дозвукових літаках L-39", - зазначили в чеському Міноборони.

Як повідомили у відомстві, усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання - 32 мільйони крон - будуть покриті з затвердженого бюджету Міноборони Чехії.

"Підготовка українських пілотів у навчальному центрі льотної підготовки у Празі - це не лише професійний виклик для нас, а й вияв активної участі у підтримці України та нашої солідарності. Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід і у співпраці з армією Чеської Республіки готові запропонувати їх там, де це справді потрібно", - підкреслила директор LOM Praha Їржі Протіва.