Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года

Согласно решению чешского правительства, государственное предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки восьми украинским пилотам до конца 2026 года.

"Пилоты будут обучаться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39", - отметили в чешском Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, все расходы чешской стороны на обеспечение обучения - 32 миллиона крон - будут покрыты из утвержденного бюджета Минобороны Чехии.

"Подготовка украинских пилотов в учебном центре летной подготовки в Праге - это не только профессиональный вызов для нас, но и проявление активного участия в поддержке Украины и нашей солидарности. Мы имеем мощности, ноу-хау и опыт и в сотрудничестве с армией Чешской Республики готовы предложить их там, где это действительно нужно", - подчеркнула директор LOM Praha Иржи Протива.