ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Словакия тоже намерена отозвать своего посла из Беларуси

Братислава, Четверг 08 октября 2020 12:06
Словакия тоже намерена отозвать своего посла из Беларуси
Фото: глава МИД Словакии Иван Корчок (wikimedia.org By EU2016 SK)
Автор: РБК-Украина

Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси. Это будет сделано из солидарности с Литвой и Польшей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Telegram.

Сообщается, что сегодня она встретилась с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком. Они договорились о продлении программы стипендий для белорусских студентов, которая финансируется словацким правительством.

"Министр заявил, что Словакия планирует отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с литовскими и польскими коллегами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Польши выполнит требование Беларуси и сократит штат посольства. В частности, до конца недели более 30 дипломатов покинут Минск. При этом Варшава не будет требовать от белорусской стороны зеркальных мер.

До этого Литва отозвала своего посла в Беларуси для консультаций. В то же время министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что заинтересован в максимальном сохранении дипломатических контактов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьСловакияпосол
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь