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Чехія може продовжити тимчасовий захист для українських біженців

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Прага, Четвер 01 грудня 2022 10:47
Чехія може продовжити тимчасовий захист для українських біженців Фото: Чехія може продовжити тимчасовий захист для українських біженців (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд Чехії може продовжити українськими біженцями візи тимчасового захисту до кінця березня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague .

Наразі візи тимчасового захисту для українських біженців дійсні до березня 2023 року.

За словами глави МВС Чехії Віта Ракушана, проект, яким планують продовжити тимчасовий захист для українців, має ще розглянути парламент. Однак, на думку МВС, стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутись додому найближчим часом.

Як відомо, статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватись у Чехії системою охорони здоров'я та освіти, а також надає вільний доступ на ринок праці.

Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім і особисто. Оскільки в Чехії хочуть з'ясувати, скільки біженців постійно перебуває на території.

Раніше повідомлялося, що уряд Чехії готується до нової можливої хвилі біженців з України . Нині країна може прийняти лише десятки тисяч людей.

Нагадаємо, станом на кінець листопада у країнах Європи кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, досягла понад 4,75 мільйона осіб.

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