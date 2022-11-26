Чехія готова взимку прийняти десятки тисяч біженців з України

В уряді Чехії заявили, що готуються до нової можливої хвилі біженців з України - наразі країна може прийняти лише десятки тисяч людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Czech Radio .

За словами міністра, взимку Чехія не готова прийняти біженців у попередніх кількостях, але на декілька десятків тисяч людей місць вистачить. Зараз уряд готує сценарій кризового типу розміщення переміщених осіб і закликає про допомогу весь Євросоюз та ті країни, які перевантажені менше за Чехію.

"Наразі ми не стикаємося з великою хвилею біженців. Якась кількість людей прибуває, але треба зазначити, що багато хто вже покинув територію Чехії. Вони повернулися до України та чекають, що буде взимку", - зазначив чеський міністр.

Кількість українців у Чехії становить від 3,4 до 3,7% населення, тобто від 355 до 390 тисяч осіб, а кількість виданих віз тимчасового захисту сягає 460 тисяч. Таким чином, Чехія прийняла найбільшу кількість біженців на душу населення в ЄС.