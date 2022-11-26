Чехія готова взимку прийняти десятки тисяч біженців з України
В уряді Чехії заявили, що готуються до нової можливої хвилі біженців з України - наразі країна може прийняти лише десятки тисяч людей.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Czech Radio.
За словами міністра, взимку Чехія не готова прийняти біженців у попередніх кількостях, але на декілька десятків тисяч людей місць вистачить. Зараз уряд готує сценарій кризового типу розміщення переміщених осіб і закликає про допомогу весь Євросоюз та ті країни, які перевантажені менше за Чехію.
"Наразі ми не стикаємося з великою хвилею біженців. Якась кількість людей прибуває, але треба зазначити, що багато хто вже покинув територію Чехії. Вони повернулися до України та чекають, що буде взимку", - зазначив чеський міністр.
Кількість українців у Чехії становить від 3,4 до 3,7% населення, тобто від 355 до 390 тисяч осіб, а кількість виданих віз тимчасового захисту сягає 460 тисяч. Таким чином, Чехія прийняла найбільшу кількість біженців на душу населення в ЄС.
Нагадаємо, Чехія та Франція відправили Україні сотні одиниць обладнання для забезпечення світла та тепла. Частину передадуть Києву та Миколаєву.
Раніше також повідомлялось, що армія Чехії потребує екстреної модернізації, щоб бути готовими до боротьби з передовим противником, оскільки ескалація війни РФ проти України зростає.
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