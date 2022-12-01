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Чехия может продлить временную защиту для украинских беженцев

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Прага, Четверг 01 декабря 2022 10:47
Чехия может продлить временную защиту для украинских беженцев Фото: Чехия может продлить временную защиту для украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Чехии может продлить украинскими беженцами визы временной защиты до конца марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague.

Сейчас визы временной защиты для украинских беженцев действительны до марта 2023 года.

По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, проект, которым планируют продлить временную защиту для украинцев, должен еще рассмотреть парламент. Однако, по мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.

Как известно, статус временной защиты дает беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования, а также предоставляет свободный доступ на рынок труда.

Для продления визы граждане Украины должны будут пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично. Поскольку в Чехии хотят выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии готовится к новой возможной волне беженцев из Украины. Сейчас страна может принять всего десятки тысяч человек.

Напомним, по состоянию на конец ноября, в странах Европы количество граждан Украины, зарегистрированных как беженцы, достигло более 4,75 миллиона человек.

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