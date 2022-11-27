ua ru
Нд, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ООН назвали кількість українських біженців у Європі

Новость на русском →
Неділя 27 листопада 2022 23:35
В ООН назвали кількість українських біженців у Європі Фото: українські біженці в Європі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У країнах Європи кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, сягнула понад 4,75 мільйона людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Агентства у справах біженців ООН.

За інформацією організації, кількість зареєстрованих біженців з України в країнах Європи загалом досягла 4 751 065 людей.

Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку йдеться про дані станом на 22 листопада - інформація оновлюється щотижня середами.

Серед країн ЄС найбільше біженців з України у Польщі. На другому та третьому місцях за кількістю займають Німеччина та Чехія.

Раніше повідомлялося, що уряд Чехії готується до нової можливої хвилі біженців з України. Нині країна може прийняти лише десятки тисяч людей.

Нагадаємо, що мешканців найбільш небезпечних районів Херсона та області закликають евакуюватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України