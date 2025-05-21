Чехія може навчати військових ЗСУ в Україні: Павел розповів, коли це можливо
Чехія розглядає можливість проводити підготовку українських військових безпосередньо на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Павел заявив, що, якщо буде рішення про розміщення західних військ в Україні, Чехія може розгорнути тренувальну місію на території України.
"Є низка інших можливостей (надання Україні гарантій безпеки, - ред.), але вони, очевидно, залежатимуть від результату переговорів. Включаючи гіпотетичні сили гарантування, які можуть бути розміщені на території (України, - ред.). Зараз вони трохи не на часі", - заявив президент Чехії.
Однак він запевнив, що якщо відповідне рішення все ж буде ухвалене, Чехія розгляне можливість проведення певних спеціалізованих навчань або в Україні, або на їх території.
"І у нас є інші можливості, де ми можемо допомогти Україні у розбудові їхнього власного потенціалу", - додав він.
Він наголосив, що гарантії безпеки Україні "фактично починаються сьогодні" з рішучої підтримки України, яка націлена на те, щоб зробити її якомога сильнішою на майбутніх переговорах.
"Тому, що чим слабша позиція України на початку, тим гірші гарантії на майбутнє", - пояснив президент Чехії.
Водночас Павел наголосив, що найсильнішою гарантією безпеки України буде сильна і добре оснащена українська армія.
"І це те, над чим ми будемо працювати, надаючи нашу допомогу, спеціалізовану підготовку, надаючи обладнання та співпрацюючи з українськими військовими", - підсумував лідер Чехії.
Допомога від Чехії для України
Нагадаємо, що раніше сьогодні президент Чехії Петр Павел попередив, що вихід Сполучених Штатів з переговорного процесу щодо припинення вогню в Україні стане "подарунком" для Кремля.
Варто додати, що вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із чеським колегою Петером Фіалою в Ужгороді.
Серед іншого країни домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів винищувачів F-16.
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