Президент Чехії попередив: вихід США з переговорів щодо України буде "подарунком" для Кремля
Президент Чехії Петр Павел попередив, що вихід Сполучених Штатів з переговорного процесу щодо припинення вогню в Україні стане "подарунком" для Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Я сприймаю заяви Дональда Трампа як вияв розчарування тим, що справи йдуть не так, як він сподівався, а саме, що він зможе швидко досягти згоди з президентом Путіним і оголосити мир в Україні, а також відновити економічні відносини з Росією", - цитує Павела Чеське інформаційне агентство.
На його думку, Москва свідомо затягує процес, говорячи про "підготовку меморандуму", який лише згодом може стати основою для переговорів.
Це, за словами Павела, дозволяє Кремлю виграти кілька місяців і уникнути відповідальності.
Павел також наголосив на необхідності скоординованого тиску на Росію. Він зазначив, що після заяв Вашингтона про плани запровадити 500% тарифи на країни, які торгують енергоресурсами з РФ, у Москві зросло занепокоєння.
"Я думаю, що нарешті настав час для дуже серйозної розмови з нашими американськими союзниками про те, як розробити економічні та фінансові заходи такого масштабу, щоб Росія справді відчула їхній вплив", - додав президент Чехії.
Він закликав Європу зберігати єдність у питанні санкцій та уникати дій, які можуть бути витлумачені як ослаблення тиску на Росію.
Позиція Трампа
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, після переговорів з диктатором Росії Володимиром Путіним, заявив українському лідеру Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що Київ та Москва повинні самостійно знайти вихід з війни.
За словами неназваних посадовців, Трамп також відмовився від власних погроз приєднатись до європейської кампанії тиску, яка включала б нові санкції проти Росії.
19 травня голова Білого дому зателефонував Путіну та Зеленському. При цьому з президентом України Трамп спілкувався двічі: спершу перед дзвінком Путіну.
Детальніше про розмову Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.
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