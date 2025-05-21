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Чехия может обучать военных ВСУ в Украине: Павел рассказал, когда это возможно

Чехия, Среда 21 мая 2025 18:37
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Чехия может обучать военных ВСУ в Украине: Павел рассказал, когда это возможно Фото: Чехия обдумывает возможность обучения военных ВСУ в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чехия рассматривает возможность проводить подготовку украинских военных непосредственно на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Павел заявил, что, если будет решение о размещении западных войск в Украине, Чехия может развернуть тренировочную миссию на территории Украины.

"Есть ряд других возможностей (предоставления Украине гарантий безопасности, - ред.), но они, очевидно, будут зависеть от результата переговоров. Включая гипотетические силы гарантирования, которые могут быть размещены на территории (Украины, - ред.). Сейчас они немного не ко времени", - заявил президент Чехии.

Однако он заверил, что если соответствующее решение все же будет принято, Чехия рассмотрит возможность проведения определенных специализированных учений или в Украине, или на их территории.

"И у нас есть другие возможности, где мы можем помочь Украине в развитии их собственного потенциала", - добавил он.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины "фактически начинаются сегодня" с решительной поддержки Украины, которая нацелена на то, чтобы сделать ее как можно сильнее на будущих переговорах.

"Потому что чем слабее позиция Украины в начале, тем хуже гарантии на будущее", - пояснил президент Чехии.

В то же время Павел подчеркнул, что самой сильной гарантией безопасности Украины будет сильная и хорошо оснащенная украинская армия.

"И это то, над чем мы будем работать, предоставляя нашу помощь, специализированную подготовку, предоставляя оборудование и сотрудничая с украинскими военными", - подытожил лидер Чехии.

Помощь от Чехии для Украины

Напомним, что ранее сегодня президент Чехии Петр Павел предупредил, что выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по прекращению огня в Украине станет "подарком" для Кремля.

Стоит добавить, что вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с чешским коллегой Петером Фиалой в Ужгороде.

Среди прочего страны договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16.

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