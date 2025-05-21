Чехия может обучать военных ВСУ в Украине: Павел рассказал, когда это возможно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Павел заявил, что, если будет решение о размещении западных войск в Украине, Чехия может развернуть тренировочную миссию на территории Украины.

"Есть ряд других возможностей (предоставления Украине гарантий безопасности, - ред.), но они, очевидно, будут зависеть от результата переговоров. Включая гипотетические силы гарантирования, которые могут быть размещены на территории (Украины, - ред.). Сейчас они немного не ко времени", - заявил президент Чехии.

Однако он заверил, что если соответствующее решение все же будет принято, Чехия рассмотрит возможность проведения определенных специализированных учений или в Украине, или на их территории.

"И у нас есть другие возможности, где мы можем помочь Украине в развитии их собственного потенциала", - добавил он.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины "фактически начинаются сегодня" с решительной поддержки Украины, которая нацелена на то, чтобы сделать ее как можно сильнее на будущих переговорах.

"Потому что чем слабее позиция Украины в начале, тем хуже гарантии на будущее", - пояснил президент Чехии.

В то же время Павел подчеркнул, что самой сильной гарантией безопасности Украины будет сильная и хорошо оснащенная украинская армия.

"И это то, над чем мы будем работать, предоставляя нашу помощь, специализированную подготовку, предоставляя оборудование и сотрудничая с украинскими военными", - подытожил лидер Чехии.