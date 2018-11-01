Чехия хочет выйти из миграционного пакта ООН

Премьер Чехии сообщил, что хочет обсудить этот вопрос с коалиционным партнером
"Мне он не нравится, я хотел бы обсудить это с коалиционным партнером", - сказал Бабиш.
"США вышли из пакта, Венгрия, Польша это обсуждает, теперь еще и Австрия", - отметил он.
Отметим, ранее сообщалось, что Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки (США) выйдет из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции.
Также Венгрия вышла из переговоров по миграционному пакту ООН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.
Напомним, 21 февраля все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцам.