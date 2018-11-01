Чехия хочет выйти из миграционного пакта ООН

Фото: Андрей Бабиш (facebook.com/AndrejBabis)

Премьер Чехии сообщил, что хочет обсудить этот вопрос с коалиционным партнером

Премьер Чехии Андрей Бабиш предложит партнерам по коалиции выйти из миграционного пакта ООН и не подписывать его. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на iDnes.

"Мне он не нравится, я хотел бы обсудить это с коалиционным партнером", - сказал Бабиш.

"США вышли из пакта, Венгрия, Польша это обсуждает, теперь еще и Австрия", - отметил он.

Отметим, ранее сообщалось, что Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки (США) выйдет из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции.

Также Венгрия вышла из переговоров по миграционному пакту ООН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.

Напомним, 21 февраля все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцам.