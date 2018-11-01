Чехія хоче вийти з міграційного пакту ООН

Фото: Андрій Бабиш (facebook.com/AndrejBabis)

Прем'єр Чехії повідомив, що хоче обговорити це питання з коаліційним партнером

Прем'єр Чехії Андрій Бабиш запропонує партнерам по коаліції вийти з міграційного пакту ООН і не підписувати його. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на iDnes.

"Мені він не подобається, я хотів би обговорити це з коаліційним партнером", - сказав Бабиш.

"США вийшли з пакту, Угорщина, Польща обговорює, тепер ще й Австрія", - зазначив він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Австрія слідом за Сполученими Штатами Америки (США) вийде з глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграції.

Також Угорщина вийшла з переговорів міграційній пакту ООН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто заявив, що існує принциповий конфлікт у питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН.

Нагадаємо, 21 лютого всі країни-члени ООН, крім США, приступили до консультацій по розробці всеосяжного пакту з міграції та біженців.