Чехія хоче вийти з міграційного пакту ООН

Прем'єр Чехії повідомив, що хоче обговорити це питання з коаліційним партнером
"Мені він не подобається, я хотів би обговорити це з коаліційним партнером", - сказав Бабиш.
"США вийшли з пакту, Угорщина, Польща обговорює, тепер ще й Австрія", - зазначив він.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Австрія слідом за Сполученими Штатами Америки (США) вийде з глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграції.
Також Угорщина вийшла з переговорів міграційній пакту ООН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто заявив, що існує принциповий конфлікт у питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН.
Нагадаємо, 21 лютого всі країни-члени ООН, крім США, приступили до консультацій по розробці всеосяжного пакту з міграції та біженців.