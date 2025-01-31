Чехія хоче створити нову ініціативу з закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Чехія розглядає можливість створення нової ініціативи для України з закупівлі боєприпасів. Країна закликає інших членів ЄС приєднатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує N-TV.

Це буде вже друга ініціатива Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для української армії. "Це питання політичної волі, і якщо багато країн-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми можемо багато чого досягти для України", - сказав глава МЗС Чехії. Він додав, що наразі розглядаються можливості фінансування нової ініціативи. "Наразі ми розглядаємо, як ми можемо профінансувати нову ініціативу щодо боєприпасів, а потім побачимо, скільки снарядів ми можемо отримати за ці гроші", - заявив міністр.