Чехія хоче створити нову ініціативу з закупівлі боєприпасів для ЗСУ
Чехія розглядає можливість створення нової ініціативи для України з закупівлі боєприпасів. Країна закликає інших членів ЄС приєднатися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує N-TV.
Це буде вже друга ініціатива Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для української армії.
"Це питання політичної волі, і якщо багато країн-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми можемо багато чого досягти для України", - сказав глава МЗС Чехії.
Він додав, що наразі розглядаються можливості фінансування нової ініціативи.
"Наразі ми розглядаємо, як ми можемо профінансувати нову ініціативу щодо боєприпасів, а потім побачимо, скільки снарядів ми можемо отримати за ці гроші", - заявив міністр.
Боєприпаси від Чехії
Нагадаємо, минулого року Чехія започаткувала ініціативу з закупівлі боєприпасів для української армії у третіх країнах. До проєкту приєдналися й інші країни. Це мало б допомогти з проблемою нестачі снарядів.
У червні Чехія повідомила, що до України прибула перша партії артилерійських боєприпасів, закуплених за її ініціативою.
За словами прем'єра Чехії Петра Фіала, до кінця 2024 року Україна мала б отримати близько 500 тисяч снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.