Чехия хочет создать новую инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ
Чехия рассматривает возможность создания новой инициативы для Украины по закупке боеприпасов. Страна призывает других членов ЕС присоединиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует N-TV.
Это будет уже вторая инициатива Чехии по закупке артиллерийских снарядов для украинской армии.
"Это вопрос политической воли, и если многие страны-члены ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы можем многого достичь для Украины", - сказал глава МИД Чехии.
Он добавил, что сейчас рассматриваются возможности финансирования новой инициативы.
"Сейчас мы рассматриваем, как мы можем профинансировать новую инициативу по боеприпасам, а потом увидим, сколько снарядов мы можем получить за эти деньги", - заявил министр.
Боеприпасы от Чехии
Напомним, в прошлом году Чехия начала инициативу по закупке боеприпасов для украинской армии в третьих странах. К проекту присоединились и другие страны. Это должно было бы помочь с проблемой нехватки снарядов.
В июне Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских боеприпасов, закупленных по ее инициативе.
По словам премьера Чехии Петра Фиала, до конца 2024 года Украина должна была бы получить около 500 тысяч снарядов.
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